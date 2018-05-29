Носите платье-сетку как Белла Хадид

В конце мая в Монако прошло главное светское мероприятие для любителей гонок — Гран-при Монако. Конечно же, без красивых девушек это событие не обошлось. По этому случаю в княжество прибыла Белла Хадид . Но девушка приехала не просто развлекаться, а работать — она является лицом знаменитого часового бренда TAG Heuer, который в свою очередь уже много лет является официальным хронометражем гонок.

Для важного события любительница сексуальных нарядов Белла вновь выбрала облегающее платье. Обыкновенное на первый взгляд платье-футляр было дополнено сеткой по верху. Если вы как и Белла Хадид обожаете белый цвет и не мыслите без него лето — берите пример с модели и выбирайте варианты с необычным декором. Сетка напоминает обертку от фруктов, но при этом выглядит свежо и модно. Такое платье можно дополнить собранными в пучок волосами и неброским макияжем. И вы королева вечера.