Летний макияж глаз — как и чем?

Легкая растушеванная стрелка нежно-розового цвета, выразительные, пушистые ресницы — повторяем макияж вместе с Vivienne Sabo.

Новая летняя коллекция бренда Plume 2018 с первого взгляда настраивает нас на лето — легкие текстуры, нежные оттенки, яркие упаковки дарят ощущение радости и предвкушения скорого путешествия. С новинками можно легко создать актуальные образы, которые мы видим на моделях последних показов. Редактор BeautyHack Дарья Сизова проверила средства в действии и рассказала о результатах.

Палетка теней Plume

Я решила создать легкий образ с акцентом на глазах в пастельных тонах. Розово-бежевая палетка подошла как нельзя лучше — цвета очень освежили макияж и подчеркнули глубину моих зеленых глаз. У меня получилось три разных образа: макияж глаз с растушеванной «дымчатой» стрелкой, эффект омбре и нюдовый моно-макияж на каждый день.

У теней очень шелковая текстура, они легко наносятся и распределяются без труда даже подушечками пальцев.

У средства превосходная стойкость — после восьми часов тени не скатались и не осыпались.

Тушь для ресниц Plume

Для актуального в этом сезоне макияжа глаз большое значение имеют ресницы — они должны быть длинными, пышными и разделенными. Новому средству от Vivienne Sabó удалось справиться с этой задачей на «ура».

У средства интересная, пластичная текстура — тушь на половину состоит из воды, поэтому не утяжеляет и не склеивает ресницы. А еще у нее интересная щеточка в форме песочных часов — не пачкает верхнее веко и равномерно распределяет пигмент по всей длине ресниц (даже у внутреннего уголка глаза).

В результате получается веерный объем без эффекта накладных ресниц — то, что нужно для летних вечеров у моря.

Кремовый хайлайтер Gloire D'Amour

Летом нашей коже как никогда нужно сияние, но оно должно быть деликатным и едва заметным (как будто ваша кожа всегда выглядит свежей и отдохнувшей). В хайлайтере нет крупного шиммера и блесток, но есть увлажняющие компоненты, которые разглаживают мелкие морщинки и создают эффект лифтинга.

Мне понравилось добавлять средство в легкий тональный крем (лучшие — в нашей подборке) — получается эффект свечения кожи «изнутри».

Еще наношу его точечно на зоны высветления — под бровь и во внутренний уголок глаза, что делает взгляд сияющим, а любой макияж — необычным.