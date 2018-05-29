Первый городской набор Sylvanian Families

Герои Sylvanian Families впервые едут в город! Наконец-то маленькие поклонники бренда смогут создать настоящие городские декорации для милых зверушек. И поможет им в этом новая коллекция — Sylvanian Families Town!

Деревенская пастораль осталась позади, впереди — высотные дома, модные заведения и настоящая городская жизнь! Зверушки могут посетить галерею «Гранд Таун», чтобы пройтись по магазинам и заглянуть на чашку кофе в кафе. В галереи малышей ждет настоящее чудо — миниатюрные крутящиеся двери и настоящий лифт!

Еще герои смогут побывать в изысканном ресторане с винтовой лестницей, магазине удивительного мороженого и дизайн-студии. Также в городской коллекции есть почти настоящие фонари с лампочками, уличные веранды и красный трамвайчик. Мы бы и сами не отказались пожить в таком городке!

Малышей ждут новые персонажи. Среди них: хозяйка студии модных платьев Стелла, старшая сестра шоколадного крольчонка Марии, семья Рыженьких котов (мама, папа и двое детей) и котят-младенцев (один малыш и двое близняшек), пару модниц-крольчих и группа музыкантов: львенок Лайонел играющий на рояле, крольчонок-скрипачка и кошечка-виолончелистка.

Играть с такими наборами — сплошное удовольствие. А еще лучше то, что в этом городке можно побывать самим. Да-да, на фестивале «Мультимир» Sylvanian Families выстроят большие декорации своей новой коллекции, и дети смогут самостоятельно посетить и кафе, и галерею, и трамвайчик, и все, что захотят. А еще — наобниматься и пофотографироваться с самыми милыми и трогательными зверушками на свете. Ждем вас в Sylvanian Families Town с 30 мая по 3 июня на фестивале «Мультимир» на ВДНХ!

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