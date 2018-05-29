10 главных модных трендов лета 2018

Перья, клетка, пластик, прозрачные ткани и другие модные решения этого сезона помогут вам выделиться из толпы.

Пастельные оттенки

Пастельная палитра сохраняет свои позиции в списке летних трендов. Самые популярные цвета: оттенки миндаля, персика, розы или лаванды. И не стоит воспринимать нежную палитру как подходящую исключительно для свиданий и прогулок. В лавандовом блейзере и лимонной миди-юбке можно спокойно идти на работу.

Объемные рукава

Многие современные дизайнерские коллекции были созданы под влиянием моды 80-х годов. Off White, Tom Ford, Givenchy, YSL сделали акцент на пышных рукавах на блузах, платьях и жакетах.

Клетка

Клетку можно назвать модной классикой. Сочетайте разные размеры и оттенки этого принта, комбинируйте клетку с полупрозрачной однотонной тканью, выбирайте вещи, в которых клетка идет в разных направлениях. За вдохновлением лучше обратиться к коллекциям Виктории Бекхэм , Sonia Rykiel и, конечно, Burberry.

Перья

Марабу или страус — не стесняйтесь показывать любовь к перьям, как это делают Maison Margiela, Yves Saint Laurent и Rodarte. Желателен акцент на единственном предмете с перьевым декором: например, пусть перышки «прорастают» из ботинок или из воротника элегантной блузы.

Пляжная одежда

Радужные цвета, тюрбаны, тропические принты, короткие топы и шорты, струящиеся юбки — главные атрибуты пляжного сезона теперь можно встретить в городе. Осталось добавить удобную обувь на каблуке, массивные украшения и вместительную сумку — и актуальный образ готов.

Блестки и глиттер

Глиттер, пайетки, шиммер и стразы — все, что раньше надевали вечером на дискотеки и в театр, теперь носят днем с обычной толстовкой и кроссовками.

Вещи из пластика

Раф Симонс открыл нам глаза: пластик теперь уместен не только в быту, но и в моде. Все начиналось с пальто, сумок, а дошло до платьев, футболок и юбок со вставками из винила и пластика. Их можно примерить в дождливую погоду.

Бахрома

В этом сезоне тренд на бахрому неожиданно вернулся: подтверждение тому можно найти у Bottega Veneta, Loewe, Celine. Бахрома легко подружится с летним гардеробом: шорты, футболки, топы, юбки, открытая обувь только выиграют от такого декора.

Голое платье

Помните русскую народную сказку «Дочь-семилетка», где король дал задание девочке прийти во дворец не голой, не одетой? Тогда героиня выбрала рыболовные сети, а сейчас, скорее всего, накинула бы полупрозрачную тунику. Такие платья любят звезды, но в этом сезоне с красных дорожкек они перекочевали на городские улицы. Достаточно надеть микрошорты под шифоновые брюки или кроп-топ под просвечивающую рубашку, чтобы вещь не выглядела слишком откровенно.

Шорты

Пора забыть о мини-юбке — этим летом в любой ситуации и в любое время суток мы будем носить шорты. Это могут быть спортивные, casual, пижамные шорты — у тренда нет жестких рамок, поэтому можно вволю экспериментировать.