Около сотни коллекционных кукол украл мужчина из Томска

Сотрудники полиции города Томска арестовали местного жителя. Его подозревают в краже коллекционных кукол. Об этом сообщил «Интерфакс‐Сибирь».

По данным пресс-службы ведомства, 20-летний мужчина вынес ценную коллекцию кукол и бытовую технику из дачного участка. Подозреваемый пробрался на территорию дома через разбитое окно. Известно, что он промышлял продажей краденного.

Сумма ущерба, которую нанес молодой человек, составила около 60 тысяч рублей. Парень успел продать практически все, что наворовал, на момент задержания у него оставались только две коллекционные куклы.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража».