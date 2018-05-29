Одна деталь: королева Рания сделала из платья-рубашки элегантный наряд

На днях 47-летняя супруга короля Абдаллы II и признанная икона стиля появилась на празднике в столице Иордании, Аммане. В Instagram королевы Рании появился снимок из дворца, где она выступила с торжественной речью. Монаршая особа выглядела как всегда великолепно. Для мероприятия она выбрала белое платье-рубашку в клетку с асимметричным подолом. Рания дополнила образ шелковым ремнем шоколадного оттенка, который не только подчеркнул ее талию, но и сделал образ более изящным и элегантным. Завершающим штрихом лука стали черные лодочки на невысоком каблуке.

К слову, у королевы подрастают две дочери, которые не уступают маме по красоте и стилю. Недавно Рания представила свою младшую преемницу 17-летнюю Сальму, от которой поклонники пришли в восторг.