Burberry переосмыслили классические тренчи

Burberry выпустили обновленные версии знаменитых тренчей. Линия классических плащей теперь дополнилась тремя новыми моделями, двумя вариантами длины и пятью цветами. Теперь тренчи есть не только бежевые, но и светло— и темно-серые, охристые и черные. К запуску коллекции бренд попросил пятерых стилистов — Джека Боркетта, Андерса Томсона, Виктори Симмони, Рубена Морейра и Дэнни Рида — придумать свой способ носить тренч. Кампанию снял фотограф Турстан Реддинг.

Превью первй коллекции нового креативного директора Burberry Риккардо Тиши смотрите тут.