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Burberry переосмыслили классические тренчи
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Burberry переосмыслили классические тренчи 

The Blueprint 6 часов назад
Фото: The Blueprint
Burberry выпустили обновленные версии знаменитых тренчей. Линия классических плащей теперь дополнилась тремя новыми моделями, двумя вариантами длины и пятью цветами. Теперь тренчи есть не только бежевые, но и светло— и темно-серые, охристые и черные. К запуску коллекции бренд попросил пятерых стилистов — Джека Боркетта, Андерса Томсона, Виктори Симмони, Рубена Морейра и Дэнни Рида — придумать свой способ носить тренч. Кампанию снял фотограф Турстан Реддинг.
Превью первй коллекции нового креативного директора Burberry Риккардо Тиши смотрите тут.
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