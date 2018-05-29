На стыке весны и лета цветочный принт становится самым популярным не только у обычных модниц, но и у звездных фэшиониста. Сиенна Миллер и Селена Гомес предпочитают романтичные модели в мелкий цветок на французский манер, эффектные брюнетки Сандра Буллок и Сальма Хаейк выбирают и узор себе под стать — с крупными и контрастными цветами, Марго Робби предпочитает образ девушки-весны в рюшах и оборках из невесомого шифона, а Сара Джессика Паркер и вовсе не хочет расставаться с floral dress в течение года, сочетая его с яркими гольфами и лодочками и бархатными жакетами. Чей образ ближе именно вам?