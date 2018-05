«Самая милая коллаборация»: легендарная Грейс Коддингтон нарисовала своих кошек для вещей Louis Vuitton

Вчерашние «котики» с круизного показа Louis Vuitton оказались результатом совместной работы Николя Гескьера и бывшего арт-директора американского Vogue Грейс Коддингтон. Она нарисовала своих кошек Пампкин и Бланкета, а также пса дизайнера — Леона, а команда Louis Vuitton превратила рисунки в патчи и принты для костюмов, кошельков и клатчей.

Pumpkin goes LV #gracecoddington @nicolasghesquiere @louisvuitton @therealgracecoddington #cruisebutnotcruised Публикация от michelgaubert™ (@michelgaubert) 27 Май 2018 в 12:05 PDT #LVCruise 2019 by @NicolasGhesquiere A sneak peek of the #LouisVuitton 2019 Cruise Collection, presented tomorrow at the Fondation Maeght in Saint-Paul de Vence, France. Watch the show on Instagram Live Monday at 7:15pm Paris Time. Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 27 Май 2018 в 5:00 PDT Amazing Grace! A design for Louis Vuitton with Grace Coddington’s love of cats. But artistic director Nicolas Ghesquiere says he loves dogs like she loves cats! Публикация от Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) 28 Май 2018 в 1:58 PDT «Моя коллекция с Николя и его командой была очень веселой, — рассказала Грейс. — Она началась с нашей любви к животным, которая объединяет нас за пределами модной индустрии». Вещи с показа, которые уже назвали «самой милой коллаборацией года», были только анонсом полноценной линейки: полностью в магазины она поступит в октябре.