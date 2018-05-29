«Сетка для чеснока»: наряд Беллы Хадид вызвал нелепые ассоциации

Модель с мировым именем Белла Хадид славится своей красотой, однако со вкусом у звезды не всегда все складывается идеально. И вот на днях знаменитость вышла в свет в высшем творении с точки зрения дизайнерской задумки, вызвав не один десяток смешных ассоциаций у поклонников со всего мира.

Гран-при Монако «Формулы-1» всегда собирает на своих трибунах множество звезд, которые не могут отказать себе в удовольствии наблюдать за знаменитыми гонками. Прибыла в княжество и мировая знаменитость Белла Хадид, правда, на день раньше — модель была одной из главных звезд на вечеринке часового бренда Tag Heuer. По такому случаю девушка облачилась в фешенебельный наряд от Dion Lee, который и привлек к ней повышенное внимание модных критиков в сети.

Не секрет, что приверженность топ-модели к стильным творениям из мира моды часто играет с ней злую шутку, поскольку не все готовы восторгаться прогрессивными взглядами на стиль и красоту. Вот и на этот раз звезда попала впросак, поскольку платье с декором в виде белой сетки напомнило публике специальную мягкую сеточку для перевозки фруктов. В результате полет фантазии дизайнера крайне развеселил поклонников Беллы и был всячески высмеян в социальный сетях. Пользователи сети один за другим приводили самые нелепые ассоциации, рассуждая, во что же нарядилась на этот раз топ-модель.

«Платье конечно красиво по своему, но оно напоминает обертку апельсина» «А я вижу сетку для чеснока» «Тот случай, когда лучше бы не было полета фантазии у дизайнера» «Думала-думала, что она напоминает… воланчик» «Да тут можно фантазировать вечность. Такой провал» «В этой сетке как груша китайская» «Ого, это с какого фрукта обертку сняли?»

А ведь совсем недавно Белла Хадид была на высоте. Супермодель блистала в прямом смысле этого слова на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, заставив буквально всех бесконечно восторгаться простым и в то же время роскошным образом.