«Реал» без Криштиану Роналду представил новую игровую форму

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Сиригу: «Балотелли смеялся над моим акцентом, не говорите, что он иностранец»

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В чем будут играть на чемпионате мира. Все формы — здесь