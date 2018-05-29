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«Реал» без Криштиану Роналду представил новую игровую форму
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«Реал» без Криштиану Роналду представил новую игровую форму 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Sports.ru
Мадридский «Реал» представил фотографии нового комплекта домашней и гостевой игровой формы на сезон-2018/19. Домашняя форма исполнена в классическом белом цвете, гостевая — в темном. Вратари «Реала» дома будут играть в темной форме, а на выезде — в голубой. Третий вариант экипировки, который обычно используется в Лиге чемпионов, «Реал» покажет позже.
В презентации новой формы «Реала» принял участие Гарет Бэйл, который по слухам может покинуть команду. В то же время на фотографиях и видео с новой экипировкой отсутствует Криштиану Роналду. Вероятно, это связано с тем, что техническим спонсором «Реала» является adidas, а у Роналду личный контракт с Nike.
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