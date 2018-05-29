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Красоты Грузии, чалма и отсылка к национальным костюмам в лукбуке новой коллекции UShatáva
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Красоты Грузии, чалма и отсылка к национальным костюмам в лукбуке новой коллекции UShatáva 

Собака 4 часа назад
Фото: Собака
Молодой и очень амбициозный бренд UShatava, которым занимаются дизайнеры Алиса Ушакова и Нино Шаматава, выпустил отличную летнюю коллекцию. В ней — минималистичные платья-халаты, деконструированные непромокаемые тренчи, кэжуальные оверсайз-пижамы, хлопковые юбки-фартуки и уютные длинные кардиганы. Все — с отсылкой к российской потребности в функциональности и грузинским расслабленности и комфорту.
Алиса Ушакова и Нино Шаматава дизайнеры UShatava
«На предстоящее лето мы хотели создать суперуниверсальный гардероб, используя натуральные ткани, в основном хлопок и лен. В последнее время мы очень часто задумываемся над тем, что UShatava носят по всему миру люди разных профессий и с разными жизненными устоями. Динамика сегодняшнего мира такова, что нет времени менять образы по 3-4 раза в день. Важно иметь все больше вещей «на все случаи жизни».  Разработав коллекцию, мы решили отснять лукбук в Грузии, с которой нас многое объединяет. Захватывающе и удивительно было вернуться к знакомым с детства пейзажам, в город, который живет совершенно безумной жизнью и буквально пропитан модой».
Коллекция уже продается на сайте марки, а 31 мая приедет в магазин UShatava в фэшн-кластере «Ателье». Стоимость вещей — от 1500 рублей за чалму до 14 000 рублей за платье с рукавами-фонариками.
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