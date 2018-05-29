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«Adidas» официально представил игровую форму «Реала» на сезон 2018/2019
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«Adidas» официально представил игровую форму «Реала» на сезон 2018/2019 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Домашний комплект традиционно будет выполнен в белом цвете, а гостевой — в темно-синем.
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