7 японских дизайнеров, о которых вы должны знать

Сегодня мы предлагаем вам восполнить этот досадный пробел, если он у вас имеется, и познакомиться ближе с японскими дизайнерами, чьи имена вошли не только в локальную историю моды, но и в глобальную.

1. Иссей Мияке

Пожалуй, самый знаменитый японец на мировой арене моды. Этот великий экспериментатор, концептуалист и философ одежды посвятил годы тому, чтобы создаваемые им вещи представляли собой идеальный баланс между искусством и практичностью.

В конце 80-х годов прошлого века он заинтересовался различными методами плиссировки в поисках метода, который бы позволил облегчить производство одежды и уход за ней. С тех пор плиссировка стала одной из знаковых черт его стиля.

2. Джунко Шимада

В шестидесятые годы юная японка после окончания профильного университета в Токио приехала покорять Париж. В те годы это было редкостью, а кроме того, сразу было понятно, что девушке удается весьма нетривиальным образом совмещать восточную экзотику и французскую элегантность.

Первый сольный показ Джунко состоялся в 1982 году, и после ее стали называть «самым парижским из всех японских дизайнеров».

3. Тадаши Седзи

Платья от этого японца обожают Селин Дион и Шакира , Тайра Бэнкс и Квин Латифа, и еще десятки голливудских знаменитостей, не говоря уже о простых модницах со всех уголков света! Ведь наряды от Тадаши Седзи отличает роскошь, от которой захватывает дух, будь это свадебное платье или коктейльное.

По словам самого дизайнера, ему искренне нравится восхищение в глазах женщин, когда они примеряют его творения, и это самая лучшая мотивация.

4. Ясука Фурута

Этот японский дизайнер основала бренд с говорящим названием Toga, в честь античного предмета гардероба с самым лаконичным и минималистичным дизайном, который только можно представить.

В результате Toga сочетает в себе удивительную простоту линий и в то же время нарочитую сложность дизайнерских решений. Это многослойность, перепад фактур и цветов, изобретательность деталей на фоне минимализма.

Это имя знакомо поклонникам высокой моды более чем хорошо: появление Йоджи Ямамото в мире моды было подобно настоящему взрыву. Показ 1981 года, сделавший его знаменитым, представил моделей в черных ассиметричных нарядах, грубой обуви, без макияжа. В те годы публика была привычна ровно к обратному, поэтому критики тут же заклеймили Ямамото «концом моды».

С тех пор стиль этого прославленного японца менялся неоднократно под влиянием эпохи и в пику подражателям. Но подделать гений, лежащий в основе его коллекций, не удалось никому.

6. Рей Кавакубо

Главный авангардист всех времен и народов, основательница бренда Comme des garcons Рей Кавакубо получила от до смешного неоригинальных критиков такие же эпитеты, как и Йоджи Ямамото: ее творения называли «пост-ядерная мода» и «Хиросима-шик».

Эксперименты с тканями и фактурами, откровенная нелюбовь к симметрии и полное равнодушие к славе, Рей Кавакубо не стандарт по всем фронтам, что и позволяет ей погружаться в самое нутро моды, глубже, чем это делал кто-либо до нее.

7. Кензо Такада

В раннем детстве Кензо Такада обнаружил в японском журнале увидел модели одежды, которые настолько поразили мальчика, что он попытался их перерисовать. Это благое устремление через много лет привело Кензо в Париж, несмотря на абсолютное незнание языка, культуры, отсутствие знакомств…

В 1984 Министерство культуры Франции наградило Кензо Орденом искусств и литературы, а в 1988 году начался выпуск знаменитых духов под маркой Kenzo. С тех пор, пожалуй, этому дизайнеру уже больше ничего и никому не нужно было доказывать.