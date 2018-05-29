Любите ли вы брючные костюмы, как любит их Кейт Бланшетт?

В последнее время многие звездные модницы — в том числе, Мелания Трамп и Виктория Бекхэм — неровно дышат к брючным костюмам, надевая их и в пир, и в мир. Но главной звездной поклонницей костюмов-двоек можно смело назвать Кейт Бланшетт : 49-летняя актриса регулярно обновляет свою и без того внушительную коллекцию и блистает в power suit на красных дорожках, фотоколлах, обычных прогулках и даже в аэропорту, изредка изменяя им с комбинезонами и необычными платьями.

У Кейт получается носить костюмы так, как это нужно: небрежно, чуть по-мужски, делая ставку на яркий цвет и эффектный крой — поэтому эти изначально мужские предметы гардероба еще больше подчеркивают хрупкость, стройность и идеальные пропорции нашей героини.