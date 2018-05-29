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Chanel перевели на русский подкасты о работе кутюрных мастерских
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Chanel перевели на русский подкасты о работе кутюрных мастерских 

The Blueprint 3 часа назад
Фото: The Blueprint
К показу коллекции Métiers d'Art, который пройдет в Москве 31 мая, Chanel записали пять подкастов, в которых актриса и режиссер Джоана Прайс рассказывает о работе пяти ателье Maisons d'art — Lesage и Montex (художественная вышивка), Lemarié (работа с перьями), Massaro (обувь) и Maison Michel (изготовление шляп). Она расспрашивает креативных директоров мастерских о процессе работы над коллекцией, традициях и применении новых технологий в кутюре. Все пять эпизодов перевели на русский. Подкасты Chanel 3.55 можно послушать в iTunes.
О том, как кутюрный мастерские Chanel посетила актриса Равшана Курскова, читайте в нашем материале.
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