Chanel перевели на русский подкасты о работе кутюрных мастерских

К показу коллекции Métiers d'Art, который пройдет в Москве 31 мая, Chanel записали пять подкастов, в которых актриса и режиссер Джоана Прайс рассказывает о работе пяти ателье Maisons d'art — Lesage и Montex (художественная вышивка), Lemarié (работа с перьями), Massaro (обувь) и Maison Michel (изготовление шляп). Она расспрашивает креативных директоров мастерских о процессе работы над коллекцией, традициях и применении новых технологий в кутюре. Все пять эпизодов перевели на русский. Подкасты Chanel 3.55 можно послушать в iTunes.

О том, как кутюрный мастерские Chanel посетила актриса Равшана Курскова, читайте в нашем материале.