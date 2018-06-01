Первое шоу Chanel в Москве: что показали и почему Лагерфельд не приехал

В последний весенний день в павильоне №69 на ВДНХ прошел показ коллекции «Париж-Гамбург» французского модного Дома Chanel . Это первый показ бренда, проведенный в России.

Впервые коллекция была представлена в декабре прошлого года в новом гамбургском концертном зале — Эльбской филармонии. Специально для шоу были построены декорации морского порта, их же воссоздали и в Москве.

Вслед за Коко Шанель Лагерфельд обратился к традиционному гардеробу моряков, адаптировав бушлаты и кители и в целом модернизировал привычную мужскую одежду для женского гардероба.

Ирина Старшенбаум, Ксения и Кстати, сам Лагерфельд на показ не приехал, однако ажиотажу это не помешало. В первом ряду сидели и светские красавицы, и посланницы бренда, в числе которых Каролин де Мегрэ, актриса Марин Вакт и корейская модель Су Джу Пак, а также французская актриса Джоана Прaйсс, российские актрисы Равшана Куркова Полина Кутеповы и балерина Анастасия Шевцова.

После показа, под возникшими в центре Москвы доками, гости открыли для себя еще одно неожиданное пространство, где перед ними выступили DJ Су Джу Пак, певица Mabel и Гриша Ургант.

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Фото: пресс-служба