31 мая в павильоне № 69 на ВДНХ Модный дом Chanel устроил показ коллекции «Париж — Гамбург». Такое событие не могли пропустить российские знаменитости!
Рука об руку на показ пришли влюбленные артисты Александр Петров и Ирина Старшенбаум. А вот ресторатор Матильда Шнурова ходит на светские мероприятия в одиночестве и привлекает всеобщее внимание — ведь недавно она рассталась со своим супругом — рок-музыкантом Сергеем Шнуровым.
А вот от 16-летней Дины Немцовой пока не ждут появления в свете со спутником — дочь Екатерины Одинцовой юна и прекрасна сама по себе. Шоу в декорациях морского порта также оценили российские актрисы Равшана Куркова, Ксения и Полина Кутеповы и балерина Анастасия Шевцова. Больше фото селебрити, посетивших показ, ищи в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба
Видео:Instagram