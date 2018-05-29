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10 признаков того, что ваши кеды модные (или нет)
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10 признаков того, что ваши кеды модные (или нет) 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Признак №1: каучуковая подошва
После громких совместных коллекций Рианны с Puma и рекламных кампаний с Карой Делевинь и Кайли Дженнер каучуковая подошва резко стала популярной. Теперь достаточно кед с резиновой коричневой пяткой, чтобы быть в тренде.
Признак №2: толстая подошва
Громоздкая подошва больше свойственна кроссовкам, но в последнее время толщина подошвы и у кед заметно увеличилась. Так что смело выбираем на лето платформу.
Признак №3: классический белый цвет
Классика никогда не выходит из моды. Белые кеды прекрасно сочетаются со всеми стилями одежды, кроме официального. Важный момент: белые кеды по возможности должны оставаться белоснежными. Для этого понадобится тщательный ежедневный уход и сила воли, конечно.
Признак №4: необычный декор
Если ваши кеды выглядят странно, значит они в тренде! Мех, металлические вставки, крупные банты, цепи — что-то яркое должно присутствовать на вашей любимой паре.
Признак №5: побольше блеска
Зимой мы скучали по солнечным лучам и активно восполняли их пайетками, металлической кожей и глиттером. В теплое время года, видимо, будем соревноваться с солнцем! Так что отказываться от блестящих кед никак нельзя.
Признак №6: расцветка колор-блок
Дизайнеры каждый раз убеждают нас, что сочетать несочетаемое — самый эффективный способ создать необычный образ и привлечь к себе внимание окружающих. Кеды в технике колор-блок как раз подходят для решения этих задач.
Признак №7: стиль ретро
В гардеробной завалялась пара кед из далекого прошлого? Отлично. Кстати, ретро-модели сейчас можно отыскать на полках всех крупных спортивных марок: Adidas, Nike, Сonverse, Vans.
Признак №8: баскетбольные кеды
Высокие и массивные — отличительные признаки баскетбольных кед. В них не стоит играть, они пригодны только для повседневной носки. Надевать такие кеды лучше вместе с неформальным брючным костюмом или свитшотом и джинсами.
Признак №9: черный цвет
Это еще один классический цвет модных кед, который отличается практичностью и удобством. Идеальный вариант для тех, кто обходит стороной слишком экстравагантные модные тренды, но при этом не хочет быть позади.
Признак №10: надписи и рисунки
Вещи гардероба часто позволяют выразить свою позицию — и обувь не исключение. Логотипы, протестные лозунги или необычные рисунки — приветствуется любой дизайн!
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