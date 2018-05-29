Городские джунгли: 7 модных вещей в стиле сафари

Тем временем через два дня официально наступит лето. Палящее солнце, раскаленный асфальт и редкие зеленые оазисы — так представляются самые теплые месяцы в году в городской черте. Поэтому самое время облачиться в камуфляж, чтобы покорить городские джунгли. Слиться с индустриальным пейзажем скорее всего не получится, но выглядеть модно будете точно. В нашей подборке объемные шорты в стиле сафари, брюки милитари, льняная рубашка цвета свежей зелени, кожаные сандалии на ремешках и, конечно же, шляпа, спасающая от безжалостного солнца.