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Городские джунгли: 7 модных вещей в стиле сафари
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Городские джунгли: 7 модных вещей в стиле сафари 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Тем временем через два дня официально наступит лето. Палящее солнце, раскаленный асфальт и редкие зеленые оазисы — так представляются самые теплые месяцы в году в городской черте. Поэтому самое время облачиться в камуфляж, чтобы покорить городские джунгли. Слиться с индустриальным пейзажем скорее всего не получится, но выглядеть модно будете точно. В нашей подборке объемные шорты в стиле сафари, брюки милитари, льняная рубашка цвета свежей зелени, кожаные сандалии на ремешках и, конечно же, шляпа, спасающая от безжалостного солнца.
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