Марион Котийяр продемонстрировала наряд с секретом

Марион Котийяр Фото: Dave BEDROSIAN/Geisler-Fotopress/globallookpress.com С недавних пор Марион — блондинка: актриса перекрасила волосы через несколько месяцев после рождения дочки Луизы. Видимо, став мамой во второй раз, прекрасная француженка захотела решительных перемен — и в первую очередь во внешности. Вместе с мужем, 45-летним режиссером Гийомом Кане, 42-летняя Марион воспитывает двоих детей. Старшему сыну пары Марселю на днях исполнилось семь лет. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Отличный образ, по-весеннему свежий и очень элегантный. Платье из летней коллекции американского дизайнера Адама Селмана, который уверен: мода должна быть веселой и смелой. И Марион именно так и выглядит! Это наряд с секретом: то, что смотрится как платье, на самом деле мини-комбинезон (топ и шорты) и длинная юбка, которую при желании можно снять.