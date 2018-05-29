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Французы выпустили духи в честь рабочей блузы
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Французы выпустили духи в честь рабочей блузы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Косметический бренд YSL Beauté выпустил новый аромат Blouse в коллекции нишевой парфюмерии Le Vestiaire des Parfums. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.
Вдохновением для парфюмеров послужили кутюрные блузы из атласа и шифона, которые модельер Ив Сен-Лоран создавал в 1960-е годы по мотивам характерных моделей французских мужских рабочих блуз (сосборенных у широкого ворота, с объемными рукавами).
Основная нота нового аромата — нераспустившийся бутон дамасской розы. Она дополнена нотами гальбанума, розового перца, цитруса, семян ангелики, белого мускуса.
Ранее в коллекцию Le Vestiaire des Parfums входило пять ароматов — Tuxedo, Caban, Saharienne, Trench, Caftan, названных в честь знаковых предметов гардероба, часто появлявшихся в коллекциях французского модельера Ива Сен-Лорана, основателя дома Yves Saint Laurent.
Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.
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