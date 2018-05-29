Французы выпустили духи в честь рабочей блузы

Косметический бренд YSL Beauté выпустил новый аромат Blouse в коллекции нишевой парфюмерии Le Vestiaire des Parfums. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Вдохновением для парфюмеров послужили кутюрные блузы из атласа и шифона, которые модельер Ив Сен-Лоран создавал в 1960-е годы по мотивам характерных моделей французских мужских рабочих блуз (сосборенных у широкого ворота, с объемными рукавами).

Основная нота нового аромата — нераспустившийся бутон дамасской розы. Она дополнена нотами гальбанума, розового перца, цитруса, семян ангелики, белого мускуса.

Ранее в коллекцию Le Vestiaire des Parfums входило пять ароматов — Tuxedo, Caban, Saharienne, Trench, Caftan, названных в честь знаковых предметов гардероба, часто появлявшихся в коллекциях французского модельера Ива Сен-Лорана, основателя дома Yves Saint Laurent.