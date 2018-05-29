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Российские военнослужащие в Таджикистане перешли на летнюю облегченную форму одежды
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Российские военнослужащие в Таджикистане перешли на летнюю облегченную форму одежды 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В комплект экипировки входят панама, полевая фуражка (для офицеров), полевая куртка на молнии, брюки прямого покроя, короткие брюки (шорты), футболка и облегченные ботинки с высокими берцами.
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане перешли на летнюю облегченную форму одежды.
Форма разработана специально для военнослужащих, проходящих службу в местностях с жарким климатом. В комплект экипировки входят панама, полевая фуражка (для офицеров), полевая куртка на молнии, брюки прямого покроя, короткие брюки (шорты), футболка и облегченные ботинки с высокими берцами.
Специфической особенностью формы является ткань, из которой она изготовлена. Ее отличают повышенные вентиляция, термо— и влагорегуляция. К тому же, цветовая гамма ткани из бежевых и светло-коричневых тонов не выгорает на солнце и позволит военнослужащему не выделяться в горно-пустынной местности. В производстве формы использованы специальные износоустойчивые ткани, применены специальные нитки и фурнитура.
201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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