Российские военнослужащие в Таджикистане перешли на летнюю облегченную форму одежды

В комплект экипировки входят панама, полевая фуражка (для офицеров), полевая куртка на молнии, брюки прямого покроя, короткие брюки (шорты), футболка и облегченные ботинки с высокими берцами.

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане перешли на летнюю облегченную форму одежды.

Форма разработана специально для военнослужащих, проходящих службу в местностях с жарким климатом. В комплект экипировки входят панама, полевая фуражка (для офицеров), полевая куртка на молнии, брюки прямого покроя, короткие брюки (шорты), футболка и облегченные ботинки с высокими берцами.

Специфической особенностью формы является ткань, из которой она изготовлена. Ее отличают повышенные вентиляция, термо— и влагорегуляция. К тому же, цветовая гамма ткани из бежевых и светло-коричневых тонов не выгорает на солнце и позволит военнослужащему не выделяться в горно-пустынной местности. В производстве формы использованы специальные износоустойчивые ткани, применены специальные нитки и фурнитура.

201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.