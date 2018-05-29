10 лет жизни в фотографиях: Наталья Водянова

История нашей соотечественницы супермодели Натальи Водяновой в мире известна как «история Золушки». С этим трудно не согласиться, путь к успеху Натальи действительно чем-то напоминает известную сказку, правда без вмешательства волшебных сил.10 лет жизни в фотографиях: Наталья ВодяноваНеизвестная девушка из Горького (ныне Нижнего-Новгорода), благодаря удаче и своему упорству, стала одной из самых востребованных моделей в мире. Мы решили вспомнить, что происходило в жизни Натальи Водяновой за последние 10 лет. К 2008

году Наталья добилась всего, о чем можно мечтать. Её фотографии появлялись на обложках всех авторитетных глянцевых журналов, а мировые модные бренды

заключали с ней контракты. В 2002 году на Нью-Йоркской неделе моды Наталья была

самой востребованной моделью, 19 дизайнеров захотели, чтобы наша

соотечественница вышла на подиум в их нарядах. В 2005 году Наталья учредила

благотворительный фонд «Обнаженные сердца», работа которого нацелена на помощь

детям с особенностями развития в России и зарубежом. В личной жизни модели

также происходили значительные изменения. К 2008 году она успела выйти замуж за британского аристократа Джастина Тревора Портера. В браке у Натальи родилось 3 детей: сыновья Лукас и Виктор, и дочь Нева. Именно в 2008 году Наталья Водянова

заявила, что решает приостановить карьеру модели и собирается посвятить себя

семье и благотворительности.

Наталья не покинула мир моды окончательно. Она до сих пор появляется на обложках и показах в качестве приглашенной модели. Естественно, Наталья смогла связать

фэшн-индустрию с благотворительностью. В 2014 году она запустила свою

капсульную коллекцию одежды для сети магазинов

Zarina, для которой в качестве принтов были использованы рисунки «особенных» детей.

Коллекция была показана на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

В 2011 году вышла

книга «Дай мне шанс» — это история русского мальчика Вани Пастухова с диагнозом

ДЦП, который в детстве оказался сиротой и не имел никаких шансов на счастливую

жизнь, пока о нем не узнал американский журналист Алан Филпс. Про жизнь Вани (в книге его называют на американский манер Джоном) Алан написал книгу,

предисловие к которому написала Наталья Водянова, ведь ей не понаслышке

известно, как тяжело приходится детям с ДЦП в России. Сестра Натальи родилась с такой же болезнью. В том же 2011 году в рамках своего фонда «Обнаженные сердца»

Наталья запускает программу «Каждый ребенок достоин семьи», где занимается

проблемами семей с детьми с особенностями развития. В 2014 году фонд Натальи Водяновой открывает «Лекотеку», первое в России игровое пространство для детей с особенностями развития. Также

Наталья организовывала и принимала участие в благотворительных спортивных

мероприятиях, забегах фонда «Бегущие сердца» и футбольном мачте «

Play

4 life

» в компании с остальными знаменитостями. Помимо благотворительной деятельности Наталья Водянова попробовала себя в роли

актрисы. В 2012 году вышла картина «Влюбленные», где Наталья сыграла главную

актриса дала согласие на участие в съемках при том условии, что сначала картину

покажут в России, а потом в остальных странах. Поддержать фильм в родной стране

Натальи прилетел Джонатан Майерс и продюсер Тьерри де Навасель.

Личная жизнь Натальи Водяновой также изменилась за 10 лет благотворительности и работы. В 2011 году она объявила о разводе с Джастином Тревором Портером, позднее Наталья вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно . В 2014

году у них появился сын Максим, а в 2016 сын Роман. Сейчас Наталья мать пятерых

детей, одна из самых известных и авторитетных топ-моделей и филантроп, который

активно старается помогать тем, кому в жизни повезло меньше, чем ей. Читайте также: 10 лет жизни в фотографиях: Кети Топурия 10 лет жизни в фотографиях: Наталья Чистякова-Ионова