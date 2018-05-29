Уроки стиля от Эшли Грэм: как носить одежду девушкам размера Plus (и как не надо)

HOT Кроп-топ и юбка

Да, начинаем повествование о модных свершениях Эшли Грэм с такого набора. Не каждая худенькая девушка решится на такое сочетание, но мы же говорим об уверенной в себе мисс Грэм. Модель удачно подчеркивают линию талии, а правильно подобранная модель юбки идеально повторяет изгибы тела девушки. Выглядит шикарно!

Платье + кардиган

Эшли — любительница обтягивающих вещей. Она смело разгуливает в платье-бодикон и совершенно не боится показывать свою фигуру. Но если вы только пытаетесь набраться уверенности в себе, то надевайте к любимому платью свободный кардиган или жакет. Так вы отвлечете внимание от своих аппетитных форм, но все равно будете выглядеть очень даже сексуально!

Игра цвета На этом фото Эшли выглядит просто идеально. Мы уверены, что дело в эффекте омбре на ее платье из пайеток: оно подчеркивает все изгибы тела, скрывает лишнее и выделяет нужное. Конечно, такое платье придется хорошенько поискать, но оно того стоит! Брюки

Брюки с завышенной талией и широкими штанинами сейчас в тренде. А учитывая тот факт, что они еще и помогают визуально скорректировать фигуру, то причин их не купить совсем нет. Эшли Грэм гармонично сочетает свою модель в вертикальную полоску с черным топом.

Акцент на талии

Еще один отличный пример игры с акцентами: Эшли надела обтягивающий черный топ с асимметричной юбкой с черно-белым принтом. Линию талии девушка подчеркнула при помощи кожаного ремешка. Несколько простых шагов, и стильный образ готов.

NOT Полупрозрачное платье

Увы, но никто не идеален. И даже у Эшли частенько бывают модные провалы. Например, этот ее выбор нам совершенно непонятен: мы пытались объяснить решение модели надеть этот гигантский чулок вместо платья тем, что он в горошек (тренд), но даже это не спасает ситуацию.

Черный верх, белый низ В этом луке можно найти сразу несколько грубых ошибок: во-первых, джинсы скинни совсем не подходят типу фигуры мисс Грэм. Во-вторых, белый цвет зрительно прибавляет пару лишних кг. В-третьих, звезда подобрала к наряду свободный черный топ. Итог: теряется линия талии и область живота и бедер становится визуально шире. А оно нам надо?

Бархат и сетка

Сетчатый топ белого цвета с высоким горлом, из под которого виднеется черный бра, и бархатные брюки — плохое сочетание. Известно, что с бархатом нужно быть очень осторожным. Да и весь ансамбль девушке совершенно не к лицу.

Голое платье