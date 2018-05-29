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Американский певец и танцор создал для фанатов модные кроссовки
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Американский певец и танцор создал для фанатов модные кроссовки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американский музыкант, автор песен, танцор и актер Джейсон Деруло выпустил капсульную коллекцию высоких кроссовок специально для итальянского ретейлера LuisaViaRoma. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы ретейлера.
В линию вошли высокие мужские кроссовки черного либо белого цвета с длинным торчащим языком и золочеными металлическими деталями на мыске и голенище, с застежкой на молнию. Стоимость одной пары составляет 64 969 рублей.
Джейсон Джоэл Деруло — американский певец гаитянского происхождения, автор песен, актер, музыкант и танцор. Свою первую песню написал в восьмилетнем возрасте. Окончил Американскую музыкально-драматическую академию в Нью-Йорке. В 2010 году выпустил свой первый альбом и третий сингл, Ridin Solo, занявший вторую строчку в британских чартах. В 2011 году выпустил сингл Don’t Wanna Go Home, занявший первую строчку британских чартов.
LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых брендов.
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