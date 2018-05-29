Как носить колье, подвески и браслеты из цепочек

Золотая цепочка — настолько универсальный мотив в дизайне, что вы встретите его буквально на каждом шагу, и не только в индустрии украшений. В 80-е был чудовищно популярен принт с золотыми цепочками, а этим летом мы с неожиданностью отметили для себя, что ассортимент купальников изобилует моделями с цепочками. Чего ожидать в следующем сезоне? Обувь с декором из цепей мы уже видели, вечерние платья с цепочками вместо бретелек тоже. Посмотрим, чем смогут удивить нас дизайнеры в будущем, а пока сосредоточимся на настоящем и подберем себе украшения с цепочками по мотивам коллекций этого года.

Для одежды из льна и других натуральных тканей: браслеты из золота

Летом натуральные ткани по всем правилам должны одержать победу над синтетикой. Даже если вы нежно любите сочные оттенки, устраиваете себе иногда отдых от ярких красок в пользу одежды из тканей натуральных цветов с украшениями из розового или желтого золота.

Céline, весна-лето 2018; браслет SL, белое и розовое золото (заказать)

Для самых простых топов и маек: цепочки на тело

Jacquemus — законодатели современной интеллектуальной моды, которые создают спокойные городские вещи без уклона в какие-либо радикальные стилистики. Jacquemus можно даже назвать «нормкором» про женственность: цвета — естественные, фасоны — воздушные, а украшения — лаконичные. Как, например, эти две перекрещенные цепочки, которые мгновенно сделали обыкновенную белую футболку модной и современной.

Jacquemus, осень-зима 2018; цепочка SL, розовое золото, панцирное плетение (заказать); цепочка SL, розовое золото, плетение — Сингапур (заказать)

Для рубашек и сорочек всех мастей: лаконичное колье

Короткая цепочка среднего размера вокруг шеи — лучшая альтернатива ожерелью-чокеру на лето. Носите это украшение с однотонными сорочками и рубашками с принтом, заправленными в джинсы или шорты на манер 70-х.

Chloé, осень-зима 2018; колье SL, желтое золото (заказать)

Для платьев в стиле сафари: длинные цепочки

Есть в моде и такое направление, как натурализм, когда вещи нарочно хотят казаться ближе к природе и к жизни. Марка 3.1 Phillip Lim, похоже, «подсела» именно на эту беззаботную волну, когда платья выглядят нарочито мятыми, а обувь и украшения напоминают самодельные за счет вставок из ракушек или кусочков ткани.

3.1 Phillip Lim, осень-зима 2018; цепочка SL, белое и розовое золото (заказать)

Для маленьких (и не только черных!) платьев: кулоны с символами

Christian Dior напомнил нам о том, как стильно смотрятся вместе тонкие цепочки в несколько рядов на однотонных платьях, создавая на ткани персональную композицию из украшений. Выбирайте, что ближе вам: более строгие золотые цепочки с простым декором или же серебряные с множеством талисманов и символов.

Christian Dior, весна-лето 2018; кулон «Вико», розовое золото (заказать)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите