Ещё
Украшение в этническом стиле своими руками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украшение в этническом стиле своими руками 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
Нитки мулине разных цветов; Цепочка золотого цвета; Соединительные колечки; Застёжка; Маленькие бусинки золотого цвета; Тонкая проволока для украшений золотого цвета; Узкий скотч; Ножницы; Плоскогубцы; Кусачки; Игла для вышивания
Шаг 1  Из кусочка картона размером 5х7 см сделайте импровизированный ткацкий станок: по коротким сторонам выполните небольшие надрезы на расстоянии 1 см друг от друга.
Через прорезанные отверстия плотно намотайте нитки на картон как показано на фото. Концы нитей закрепите на обратной стороне с помощью скотча.
Шаг 2  Нитки мулине персикового цвета вденьте в иголку и вплетите в импровизированный ткацкий станок — 10 рядов. Затем светло-серые нитки — 3 ряда.
Темно-серые нитки — 5 рядов, при этом третий ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.
Белые нитки — 9 рядов, при этом пятый ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.
Темно-серые нитки — 1 ряд.
Персиковые нитки — 5 рядов.
Белые нитки — 12 рядов, при этом второй и четвертый ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.
В конце каждой полосы завяжите нитки.
Очередность цветов, количество рядов и нити с бусинами вы можете выполнить по своему усмотрению.
Шаг 3  Переверните картон и аккуратно разрежьте нити точно посередине.
Попарно свяжите нити друг с другом.
Шаг 4  Из темно-серых ниток мулине выполните кисти и закрепите их в нижней части украшения.
Шаг 5  В верхней части украшения отрежьте хвостики ниток.
Шаг 6  С помощью проволоки для украшений прикрепите к украшению цепочку. На концах цепочки прикрепите застёжку.
Ваше украшение в стиле этно готово!
Источник и фото: notey.com
BurdaStyle.ru: последние новости
Первый анонс Burda 7/2018 Как носить цветочный принт: 5 главных правил и 12 модных образов Однажды на Диком Западе: коллекция Pre-fall 2018 от Elie Saab
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Швы разошлись прямо в самолете»7
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть92
Жара: микробикини снова в моде28
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини3
Тест: насколько вы провинциальны
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
04:48
Фантазии о мужчинах, которые оказались правдой
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение