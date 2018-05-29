Украшение в этническом стиле своими руками 

Вам потребуется:
Нитки мулине разных цветов; Цепочка золотого цвета; Соединительные колечки; Застёжка; Маленькие бусинки золотого цвета; Тонкая проволока для украшений золотого цвета; Узкий скотч; Ножницы; Плоскогубцы; Кусачки; Игла для вышивания
Шаг 1 Из кусочка картона размером 5х7 см сделайте импровизированный ткацкий станок: по коротким сторонам выполните небольшие надрезы на расстоянии 1 см друг от друга.
Через прорезанные отверстия плотно намотайте нитки на картон как показано на фото. Концы нитей закрепите на обратной стороне с помощью скотча.
Шаг 2 Нитки мулине персикового цвета вденьте в иголку и вплетите в импровизированный ткацкий станок — 10 рядов. Затем светло-серые нитки — 3 ряда.
Темно-серые нитки — 5 рядов, при этом третий ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.
Белые нитки — 9 рядов, при этом пятый ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.
Темно-серые нитки — 1 ряд.
Персиковые нитки — 5 рядов.
Белые нитки — 12 рядов, при этом второй и четвертый ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.
В конце каждой полосы завяжите нитки.
Очередность цветов, количество рядов и нити с бусинами вы можете выполнить по своему усмотрению.
Шаг 3 Переверните картон и аккуратно разрежьте нити точно посередине.
Попарно свяжите нити друг с другом.
Шаг 4 Из темно-серых ниток мулине выполните кисти и закрепите их в нижней части украшения.
Шаг 5 В верхней части украшения отрежьте хвостики ниток.
Шаг 6 С помощью проволоки для украшений прикрепите к украшению цепочку. На концах цепочки прикрепите застёжку.
Ваше украшение в стиле этно готово!
Источник и фото: notey.com