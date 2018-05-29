Украшение в этническом стиле своими руками

Вам потребуется:

Нитки мулине разных цветов; Цепочка золотого цвета; Соединительные колечки; Застёжка; Маленькие бусинки золотого цвета; Тонкая проволока для украшений золотого цвета; Узкий скотч; Ножницы; Плоскогубцы; Кусачки; Игла для вышивания

Шаг 1 Из кусочка картона размером 5х7 см сделайте импровизированный ткацкий станок: по коротким сторонам выполните небольшие надрезы на расстоянии 1 см друг от друга.

Через прорезанные отверстия плотно намотайте нитки на картон как показано на фото. Концы нитей закрепите на обратной стороне с помощью скотча.

Шаг 2 Нитки мулине персикового цвета вденьте в иголку и вплетите в импровизированный ткацкий станок — 10 рядов. Затем светло-серые нитки — 3 ряда.

Темно-серые нитки — 5 рядов, при этом третий ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.

Белые нитки — 9 рядов, при этом пятый ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.

Темно-серые нитки — 1 ряд.

Персиковые нитки — 5 рядов.

Белые нитки — 12 рядов, при этом второй и четвертый ряд выполните с нанизанными на нить бусинами.

В конце каждой полосы завяжите нитки.

Очередность цветов, количество рядов и нити с бусинами вы можете выполнить по своему усмотрению.

Шаг 3 Переверните картон и аккуратно разрежьте нити точно посередине.

Попарно свяжите нити друг с другом.

Шаг 4 Из темно-серых ниток мулине выполните кисти и закрепите их в нижней части украшения.

Шаг 5 В верхней части украшения отрежьте хвостики ниток.

Шаг 6 С помощью проволоки для украшений прикрепите к украшению цепочку. На концах цепочки прикрепите застёжку.

Ваше украшение в стиле этно готово!

Источник и фото: notey.com