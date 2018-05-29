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«Это платье или майка?»: наряд Наташи Королевой заставил задуматься
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«Это платье или майка?»: наряд Наташи Королевой заставил задуматься 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Не успела Наташа Королева вернуться в Россию, как снова привлекла внимание поклонников, прогулявшись по московскому Парку Горького в откровенном мини и без макияжа. Интернет-пользователи с увлечением изучают попавший в сеть снимок певицы, пытаясь понять, что именно на ней надето — очень короткое платье или все же длинная футболка.
Наташа Королева часто становится объектом жарких споров в сети, ведь злопыхателей у певицы ненамного меньше, чем поклонников. Каждый новый снимок звезды эстрады обречен на пристальное изучение интернет-общественностью, а ее образы с упоением разбираются на детали в поисках изъяна. Еще несколько дней назад Наташа наслаждалась семейной атмосферой в солнечной Флориде, где живут ее сын и мать, иронично рассуждая за обедом о причудливых названиях для экзотических фруктов. И вот она уже снова в Москве.
В Инстаграм-аккаунте артистки появилось новое фото, сделанное в Парке Горького, когда небо постепенно готовится к закату, а толпы людей расходятся по домам. Королева позировала вместе с приятельницей — светской львицей и юристом из Московской областной коллегии адвокатов Идой Достман. Однако внимание поклонников привлек не окружающий певицу пейзаж и даже не ее подруга, а откровенный и в то же время забавный наряд. Наташа стояла в черном облегающем бедра мини-платье с огромным принтом в виде пирожного на груди. Впрочем, далеко не все пользователи сети уверены, что это было именно платье.
«А где юбка или брюки? Что-то очень коротко без них» «Да уже в купальниках можно ходить… Чего мелочиться-то» «Какая красотка! Женственная, фигура хорошая! Косметики только не хватает… и юбки» «Наташка, опять похудела? Красавица! Но надо было глаза хоть накрасить» «Это платье или майка? Не пойму», — терялись в догадках поклонники. Стоит отметить, что помимо наряда Наташи Королевой многие интернет-пользователи обратили внимание также и на ее явно постройневшую фигуру. Несмотря на отсутствие яркого макияжа, достойной укладки и, вполне вероятно, юбки, надо признать, что русалка отечественной сцены выглядит весьма эффектно.
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