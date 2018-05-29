Как и с чем носить лосины

При слове «лосины» многие из нас, возможно, вспомнят дискотеки 90-х. Но, как известно, мода всегда возвращается, причем в усовершенствованном виде.

И на сегодняшний день женские лосины — один из модных трендов, одежда, которая впишется в любой гардероб и стиль, благо разнообразие лосин просто огромно: кожаные, спортивные, цветные, принтованные, с лампасами, бахромой, молниями, бантами или сетчатыми вставками.

В мире моды существуют некоторые расхождения о том, что называть лосинами, а что легинсами. Одни считают эти понятия синонимами, другие отмечают, что лосины делаются из тонкого капрона, а легинсы из плотного хлопка или трикотажа, третьи — что легинсы отличаются от лосин наличием карманов и, по сути, являются обтягивающими брюками.

Но как бы там ни было, все сходятся в том, что лосины появились раньше, а значит легинсы можно считать их разновидностью.

Изначально лосины были мужской одеждой. Они делались из кожи лося, надевались в смоченном виде и высыхали прямо на ногах, плотно их облегая.

В XVII — XIX веках белые лосины были частью парадной военной формы. Увидеть гусаров в мундирах и лосинах можно, например, на картинах Кипренского.

В России новый виток истории у лосин начался во времена перестройки, в конце 80-х. Девушки не стеснялись самых ярких, «кислотных» расцветок.

Сегодня самой модной вариацией являются кожаные лосины, которые подходят почти к любой одежде и обуви. Их носят с кедами, кроссовками, лодочками, шпильками. Они хорошо смотрятся с куртками, туниками, свободными вязанымиплатьями-свитерами

Большой популярностью пользуются лосины со «звериными» принтами. С ними отлично сочетаются однотонные свитера, пиджаки, туники, мини-платья, а из обуви — высокие сапоги, шпильки, спортивная обувь.

Пожалуй, единственная обувь, которая будет смотреться с лосинами не самым лучшим образом, — это босоножки.

Следует иметь в виду, что лосины, какими бы тонкими они ни были, являются самостоятельной одеждой. То есть нельзя приравнивать их к колготкам. Поэтому лосины плохо смотрятся с юбками.

Лучше выбирать для верха цельные варианты одежды — любые разновидности коротких платьев или длинных туник и свитеров.

Лосины впишутся практически в любой стиль. Кроме того, женские лосины — просто идеальная одежда для занятий спортом. Компания PUMA выпускает качественные, удобные и модные лосины как в спортивном, так и в кэжуал стиле.

Они отличаются высокой эластичностью, подтягивают живот и мягко корректируют силуэт. Но главное, в материалах использована инновационная технология dryCELL, которая выводит влагу наружу, сохраняя кожу сухой на протяжении всей тренировки.