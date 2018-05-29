Икона стиля: 5 летних образов принцессы Дианы, которые актуальны по сей день

Принцесса Диана стала первой модной революционеркой. Она расширила границы традиционного протокольного гардероба королевских особ английского двора. Принцесса Уэльская всегда выбирала яркие наряды, экспериментировала с трендами и не боялась выделяться из толпы. Ее канонические образы остались вне времени и тенденций.

Деним

Леди Ди часто можно было заметить в джинсах — ее любимая повседневная одежда, в которой она занималась делами обычных людей, например отводила Уильяма и Гарри в школу. Она предпочитала прямой фасон с высокой посадкой. Особенно любила сочетать их с оверсайз-пиджаками.

Костюм с юбкой

На осенне-зимних показах этого года деловой костюм с юбкой можно было увидеть на каждом втором шоу, включая Max Mara, Calvin Klein и Gabriela Hearst. Диану едва можно было увидеть в брючном костюме — только юбки и всегда выше колена.

Леопардовый принт

Меньше всего на аристократке леди Ди ожидаешь увидеть леопардовый комплект. Но благодаря врожденному вкусу ей удалось с успехом преподнести хищный принт в элегантной манере.

Платье-комбинация

Вечерние образы принцессы заслуживают отдельного внимания. Недаром она тесно дружила с Джанни Версаче , который кроил для нее идеально сидящие наряды. Модные ныне комбинации Диана тоже не обошла стороной.

Велосипедки