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Покупка недели: гигантская шляпа-гриб Jacquemus, о которой мечтают все инфлюэнсеры (и мы!)
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Покупка недели: гигантская шляпа-гриб Jacquemus, о которой мечтают все инфлюэнсеры (и мы!) 

Собака 11 часов назад
Фото: Собака
Шляпу, которая в Москве получила солд-аут сразу же после «приезда» (да и было их всего несколько штук), наконец, можно купить в Петербурге. Главный стейтмент-аксессуар из коллекции французского бренда Jacquemus поступил в ДЛТ вместе с остальной летней (жаркой!) коллекцией. Шляпа, хоть и закрывает обзор, но отлично спасает от палящего солнца, а еще сочетается с любыми вещами — будь то черное вечернее платье, льняная рубашка и присборенный пиджак.
Головной убор из из коллекции La Bomba (Симон Порт Жакмю дал ей именно такое, очень скромное название) стоит 37 400 рублей. А мастер-класс по ее носке можно получить из зажигательного и «заразного» видео Jacquemus с новинками весенне-летнего сезона.
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