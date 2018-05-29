50 известных нижегородок выставят свои «платья с историей» на бывшей фабрике «Маяк»

платьем? Да, такое возможно. Женские платья — как шкатулки с секретом. Почти у каждого из них есть свое воспоминание, своя жизнь.

Но есть особенные платья. Те, с которыми вы вряд ли когда-нибудь захотите расстаться. Те, глядя на которые время чуть замедляется, и в голове оживают картины прошлого.

Мы предлагаем рассказать эти истории. И показать хранителей этих историй — те самые платья.

Этим летом в Нижнем Новгороде пройдет уникальная выставка под названием «Платья с историей», в которой мы предлагаем Вам принять участие.

Героями выставки станут платья. 50 разных платьев от 50 известных нижегородок. И каждое платье расскажет свою историю!

Подобная выставка будет проходить в Нижнем Новгороде впервые. И она уникальна не только новизной. Именно она откроет двери бывшей фабрики «Маяк» на улице Рождественской, которая сейчас станет «Центром творческих индустрий».

Это уникальная возможность увидеть здание перед реконструкцией: старинные лестницы, высокие своды, кирпичные стены, пропитанные духом времени…

Мероприятие состоится 7 июня, начало в 17.00.

Мы просим Вас присутствовать на мероприятии лично, чтобы дать интервью и рассказать историю своего платья. Репортаж о событии и все истории будут размещены в СМИ.