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50 известных нижегородок выставят свои «платья с историей» на бывшей фабрике «Маяк»
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50 известных нижегородок выставят свои «платья с историей» на бывшей фабрике «Маяк» 

Нижегородская правда 10 часов назад
Фото: Нижегородская правда
платьем? Да, такое возможно. Женские платья — как шкатулки с секретом. Почти у каждого из них есть свое воспоминание, своя жизнь.
Но есть особенные платья. Те, с которыми вы вряд ли когда-нибудь захотите расстаться. Те, глядя на которые время чуть замедляется, и в голове оживают картины прошлого.
Мы предлагаем рассказать эти истории. И показать хранителей этих историй — те самые платья.
Этим летом в Нижнем Новгороде пройдет уникальная выставка под названием «Платья с историей», в которой мы предлагаем Вам принять участие.
Героями выставки станут платья. 50 разных платьев от 50 известных нижегородок. И каждое платье расскажет свою историю!
Подобная выставка будет проходить в Нижнем Новгороде впервые. И она уникальна не только новизной. Именно она откроет двери бывшей фабрики «Маяк» на улице Рождественской, которая сейчас станет «Центром творческих индустрий».
Это уникальная возможность увидеть здание перед реконструкцией: старинные лестницы, высокие своды, кирпичные стены, пропитанные духом времени…
Мероприятие состоится 7 июня, начало в 17.00.
Мы просим Вас присутствовать на мероприятии лично, чтобы дать интервью и рассказать историю своего платья. Репортаж о событии и все истории будут размещены в СМИ.
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