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У Беллы Хадид самый модный охранник! Он носит за ней сумку Fendi
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У Беллы Хадид самый модный охранник! Он носит за ней сумку Fendi 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера Беллу Хадид (21) как обычно сфотографировали папарацци, когда модель выходила из машины в Лондоне в велосипедках, синем свитшоте и бейсболке. Но внимание соцсетей привлек совсем не ее лук, а горячий татуированный бодигард, который нес за Беллой ее сумку Fendi Zucca. В «Твиттере» уже шутят, что это самый модный телохранитель в мире, а мы лишь подметим — «Фенди» модели неплохо сочетается с его замшевыми бежевыми ботинками.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-belly-hadid-samyj-modnyj-ohrannik-on-nosit-za-nej-sumku-fendi/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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