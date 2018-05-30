У Беллы Хадид самый модный охранник! Он носит за ней сумку Fendi 

Вчера Беллу Хадид (21) как обычно сфотографировали папарацци, когда модель выходила из машины в Лондоне в велосипедках, синем свитшоте и бейсболке. Но внимание соцсетей привлек совсем не ее лук, а горячий татуированный бодигард, который нес за Беллой ее сумку Fendi Zucca. В «Твиттере» уже шутят, что это самый модный телохранитель в мире, а мы лишь подметим — «Фенди» модели неплохо сочетается с его замшевыми бежевыми ботинками.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-belly-hadid-samyj-modnyj-ohrannik-on-nosit-za-nej-sumku-fendi/