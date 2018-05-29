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Синди Кроуфорд снялась в причудливых нарядах: фото
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Синди Кроуфорд снялась в причудливых нарядах: фото 

Журнал ОК! 10 часов назад
Синди Кроуфорд чувствует себя комфортно в любом образе и не боится участвовать в смелых фотосессиях. Мы уже видели ее на обложке журнала в окружении полуобнаженных мужчин и помним эффектную съемку с красным Lamborghini. Теперь пришла пора сменить амплуа и предстать перед поклонниками в причудливом образе. И с новой ролью Синди справилась блестяще. Модель появилась на обложке Harper's Bazaar Taiwan и поразила всех сменой имиджа.
Синди Кроуфорд
Фотосессия прошла под девизом: «Много красок, клетки и одежды!». Клетчатая шерстяная юбка сменялась ярко-красными джинсами, а объемный балахон — классическим пальто. Кажется, что стилисты пытались одеть на Синди все и сразу.
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
К слову, в повседневной жизни Синди предпочитает более спокойные цвета и сочетания. Не так давно модель сфотографировали в компании ее супруга Рэнди Гербера по дороге в ресторан. Для свидания с мужем Синди выбрала элегантное черное платье.
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