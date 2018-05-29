Умный шопинг: самые горячие распродажи купальников и пляжных аксессуаров

Свой купальник ближе к телу Как правило, давая приличные скидки на купальники, магазины распродают коллекции прошлого сезона. Но пусть вас это не смущает, потому что некоторые тренды пляжной моды живут не один и не два сезона. Например, слитные купальники, которые, кстати, подойдут не только для моря, но и для плавания в бассейне, останутся актуальны и этим, и следующим летом. Приметы удачной модели — растительный принт, напоминающий о жарких тропических странах, и бахрома — атрибут не только модных купальников, но одежды и аксессуаров в целом.

Topshhop, купальник женский слитный со скидкой 50%. 1 570 р. (Старая цена 3 499 р.)

Khonkboon, купальник plus size со скидкой 50%. 3 240 р. (Старая цена 6 499 р.)

Charmante, купальник женский со скидкой 50%. 2 200 р. (Старая цена 3900 р.)

Пляжный показ мод Вне времени и моды пляжные аксессуары, которые будут незаменимы на отдыхе. Например, туника, которая закрывает плечи. Она отлично подойдет и чтобы защититься от солнца и не сгореть, пока идешь от воды до отеля, и для похода в ресторанчик на береговой линии. Шорты с растительным принятом пригодятся любительницам поиграть в пляжный волейбол, ну а в легком коротком платье можно совершить неспешную вечернюю прогулку по улочкам курортного города.

Charmante, туника пляжная со скидкой 40% за 2 199 р. (Старая цена 5 499 р.)

Roxy, шорты пляжные со скидкой 45% за 2140 р. б 2140 (Старая цена 3890 р.)

Topshhop, платье летнее со скидкой 45% за 2 520 руб (Старая цена 4 599 р.)

Все в сборе Собираясь на пляж, не забудьте прихватить с собой парео. Его можно подвязать на бёдрах в виде юбки, под мышками — в виде платья, укрыть им голову или постелить на лежак. Стильные прозрачные сланцы защитят ваши ноги от колючих кораллов, горячего песка и гальки. Кстати, такая пластиковая модель подойдет и для посещения бассейна. Солнечные очки в спортивном стиле дополнят ваш морской лук, ну а чтобы унести все это, не забудьте с собой джудовую пляжную сумку.

Charmante, пляжное парео со скидкой 30% за 999 р. (Старая цена 1500 р.)

Roxy, сумка пляжная со скидкой 60% за 1006 р. (Старая цена 2 990 р.)

Roxy, солнечные очки со скидкой 40% за 2802 р. (Старая цена 4670 р.)

Topshhop, сланцы со скидкой 40% за 899 р. (Старая цена 1499 р.)

Мал мала меньше Для вашей маленькой модницы советуем выбрать слитный купальник, чтобы ткань защищала от солнца большую поверхность кожи малышки. Для этих же целей — защититься от солнца — пригодится и белая панамка с арбузным принтом, а футболка в морском стиле закроет плечи. Оба предмета детского гардероба подойдут и мальчикам, и девочкам.

Coccodrillo, купальник детский слитный со скидкой 50% за 675 р. (Старая цена 1350 р.)

Sela, понама детская со скидкой 55% за 199 р. (Старая цена 499 р.)

Sela, футболка детская со скидкой 30% зв 349 р. (Старая цена 499 р.)

Отдыхаем активно Чтобы разнообразить монотонные отпускные будни на берегу моря, возьмите с собой мяч для игры в воде. А в бассейне с этим же мячом можно поиграть в водный баскетбол или американский водный футбол. Доска для плавания — универсальное аква-приспособление, которое заменит вам и вашему ребенку надувной круг и матрас. С ней также можно выполнять упражнения водной аэробики. Ну а для самых маленьких возьмите детский круг-ожерелье, он гораздо безопаснее обычного.

NABAIJI, мяч для игры в воде со скидкой 50% за 449 р. (Старая цена 899 р.)

Aqua Sphere, доска для плавания со скидкой 30% за 1259 р. (Старая цена 1799 р.)

Roxy Kins, детский круг на шею со скидкой 50% за 499 р. (Старая цена 999 р.)