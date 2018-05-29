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Модельер В. Андреянова разработает эскиз формы для сотрудников Третьяковской галереи
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Модельер В. Андреянова разработает эскиз формы для сотрудников Третьяковской галереи 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Модельер Виктория Андреянова разработает дизайн-проект форменной одежды для сотрудников Третьяковской галереи, следует из документов на сайте госзакупок.
Стоимость закупки у единственного поставщика составила 1,3 млн руб. В техзадании указано, что эскизы должны быть разработаны в соответствии с фирменным стилем Третьяковской галереи.
«Эскизы форменной одежды должны быть оптимально решены с точки зрения эстетики, удобства, безопасности труда. Разработанные эскизы форменной одежды должны быть в своем роде уникальными, не похожими на другие отрасли», — отмечается в материалах.
Согласно техническому заданию, исполнитель разработает эскизы женского платья, блузы, брюк, жилета, жакета, юбки, шарфа, шеврона. Срок выполнения работ — 30 дней с даты заключения договора.
Дизайнер В. Андреянова основала свой Дом моды в 1992 г. В 2009 г. запустила премиальный бренд Parole by Victoria Andreyanova.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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