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Кожаные костюмы, хлопковые пиджаки и льняные шорты в новой капсуле Luda Nikishina
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Кожаные костюмы, хлопковые пиджаки и льняные шорты в новой капсуле Luda Nikishina 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Московский дизайнер Люда Никишина когда-то завоевала сердца модниц благодаря идеально скроенным пальто. Теперь же ассортимент бренда не ограничивается верхней одеждой. В новую капсулу вошли повседневные вещи из натуральной кожи: брюки, мини-юбки, жакеты, которые станут верными спутниками в летние вечера. Все в природных оттенках: светлый беж, хаки, молочный, серый. Представила коллекцию Урсула Ким, фитнес-блогер и модель. В специальной съемке она также представляет новые модели костюмов и женственное платье со шнуровкой.
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