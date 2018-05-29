Кожаные костюмы, хлопковые пиджаки и льняные шорты в новой капсуле Luda Nikishina

Московский дизайнер Люда Никишина когда-то завоевала сердца модниц благодаря идеально скроенным пальто. Теперь же ассортимент бренда не ограничивается верхней одеждой. В новую капсулу вошли повседневные вещи из натуральной кожи: брюки, мини-юбки, жакеты, которые станут верными спутниками в летние вечера. Все в природных оттенках: светлый беж, хаки, молочный, серый. Представила коллекцию Урсула Ким, фитнес-блогер и модель. В специальной съемке она также представляет новые модели костюмов и женственное платье со шнуровкой.