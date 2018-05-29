Стоимость брендов Netflix и ОТТ-сервисов в 2018 году достигнет $748 млрд

Стоимость брендов развлекательных сервисов, таких как Netflix , в 2018 году выросла на 21%, и составит $748 млрд, по данным Brand Z — платформы компании Kantar Millward Brown по объективной оценке брендов

Прирост в основном обеспечил Netflix, поднявшийся на 31 позицию в списке топ 100 Brand Z по сравнению с 61-м местом в прошлом году. Прибавив 73% с 2017 года бренд Netflix оценивается в $20,8 млрд

Остальные бренды также вырастут в цене, в том числе Google Apple и Amazon. YouTube, например, 51-е место в списке, увеличил стоимость бренда на 37%, до $23 млрд, а цена Amazon подскочила на 79%.

Alibaba — следующий быстрорастущий бренд в списке, оценка его бренда выросла на 92%, что Brand Z приписывает усилению этим брендом его медиа и развлекательной экосистемы. Он сохранил свою позицию став крупнейшим дистрибутором анимационного контента Disney в Азии.

Вторжение Google и Apple в индустрию развлечений также позволили им сохранить соответственно первое и второе места в рейтинге.

В то время как все сегменты рынка совокупно выросли, Brand Z заявляет, что рост развлекательных сервисов создал напряжение для брендов телеком отрасли, таких как ВТ и AT&T , которые потеряли соответственно 15% и 17% в оценке бренда.

Платформа предполагает, что это станет драйвером мегаслияний и поглощений, как, например, попытка AT&T приобрести Time Warner.

Питер Уолш , директор по глобальной стратегии Brand Z в Kantar Millward Brown говорит: «ОТТ-сервисы меняют правила игры, поскольку ТВ-сети и онлайн видеоплатформы борются за долю рынка».

«Для брендов, которые были зажаты в медленно растущих категориях, например, телеком, единственный выход — это раздвинуть границы традиционных категорий, поскольку вдохновители, создатели и провайдеры контента сходятся на наших глазах в ставшей эпической битве развлечений».

Топ 100 самых дорогих брендов мира Brand Z отмечает 13-ю годовщину. Рейтинг представляет собой исследование по оценке брендов, которое включает в себя опрос более чем 3 млн потребителей с анализом финансового и бизнес-состояния каждой компании, на основании данных Bloomberg и Kantar Worldpanel.

ИСТОЧНИК: TBIVision