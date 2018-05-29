Кожаные расписные броши от тандема дизайнера и художника: instagram недели

О ведущих страницы

Страницу творческого объединения 17kulonov в Instagram ведут две подруги, в октябре 2017 года придумавшие и организовавшие этот проект, художник Анна Скоробогатова и дизайнер Иоланта Серебрякова. Тогда дело было начато с производства кулонов — так появилось название, которое проект сохраняет и сейчас, хотя на сегодняшний день самым популярным изделием 17kulonov стали кожаные броши-значки с росписью. Помимо кулонов и значков 17kulonov также делают росписи на кожаных сумках.

Иоланта Серебрякова

Анна Скоробогатова

Рассказывает Анна: «Я рисую с детства, люблю творчество Сальвадора Дали и Айвазовского. Их картины я и начинала рисовать на сумках. Первый значок был создан случайно, это, можно сказать, был апгрейд кулона. Он был склеен из двух кругов кожи, на лицевой стороне была напечатана картина Айвазовского. Вот выражение „первый блин комом“ — точно про него! Так он и выглядел… Но Иоланта сказала: идея — блеск! И мы стали работать над этим. Впоследствии мы усовершенствовали технологию производства, благодаря чему теперь значки получаются не только красивыми, но мягкими и приятными. Затем бренд получил имя, появился логотип, упаковка, сайт… Но мы храним свой первый значок, он напоминает о том, как много мы уже прошли за этот небольшой промежуток времени».

Говорит Иоланта: «Брошь — модный аксессуар. Но их полно… Мы хотели создать что-то уникальное, чего нигде больше не встретишь, и в то же время — стильное. И мы нашли то, что искали!».

Чему посвящена эта страница

Страница 17kulonov — в первую очередь об украшениях (брошах и кулонах) из кожи, расписанной вручную или украшенной принтом, плюс — о росписи на коже вообще, а если брать шире — об использовании живописи в декорировании. Темы росписей — разные: тут можно найти копии шедевров мировой живописи, портреты культовых личностей, есть ретро-коллекция и линейка в стиле tropic chic, есть броши, выполненные в духе классических татуировок, плюс — броши дизайнерские, выполненные по эскизам приглашённых иллюстраторов.

«Мы вместе создаем коллекции на разные тематики, отталкиваемся от трендов, но так же и оставляем место классике. Любим и гордимся своими работами и, конечно, сами носим свои значки!" — говорит Анна.

Кому будет интересна эта страница

Если вы занимаетесь изготовлением и декором украшений и аксессуаров, особенно — из кожи, работаете с кожей вообще, если вы ищете идеи для необычного применения своих художественных, особенно — живописных талантов, загляните на страницу 17kulonov. Возможно, вы найдёте здесь вдохновение для собственных рукодельных работ или сможете предложить проекту свой эскиз для росписи — почему нет?

Больше работ 17kulonov — на их странице в Instagram.