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5 звезд, у которых нет стилистов
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5 звезд, у которых нет стилистов 

Harper’s Bazaar 9 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Блейк Лайвли
Не устаем восхищаться этой девушкой! Оказывается, ее крутейшие выходы вовсе не заслуга стилиста. «Если честно, я просто люблю держать все под контролем, — рассказывает Блейк. — Ну и у меня слишком большое эго, наверное! Я почему-то всегда уверена, что справлюсь лучше. Да и потом, я обожаю все, что связано с модой, красотой и дизайном. Кстати, ровно по этой причине я обожаю красить своих подружек, так что если нужен визажист, обращайтесь». Блейк, обязательно!
Эрика Баду
Признается, что просто не видит в стилисте никакой необходимости: «А в чем смысл? Хотите верьте, хотите нет, но мой стиль не меняется десятилетиями. Так что я сама прекрасно знаю, что мне идет».
Дженьюэри Джонс
Актриса, оказывается, просто ненавидит, когда ей указывают, что делать. «Почему я должна кого-то слушать? Меня откровенно раздражает, когда мне навязывают свою позицию», — признается Джонс.
Дита фон Тиз
Королева бурлеска признается, что единственная знаменитость, которой она восхищается, — Диана Крюгер. А все потому, что она не использует стилиста. Как и сама Дита!
Диана Крюгер
«Я по-прежнему сама себе стилист, — говорит актриса. — Пока как-то справляюсь! Ну а на красные ковровые дорожки просто одалживаю у какого-нибудь бренда платье. И снова бинго — даже идти в магазин не нужно!»
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