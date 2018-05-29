5 звезд, у которых нет стилистов

Блейк Лайвли

Не устаем восхищаться этой девушкой! Оказывается, ее крутейшие выходы вовсе не заслуга стилиста. «Если честно, я просто люблю держать все под контролем, — рассказывает Блейк. — Ну и у меня слишком большое эго, наверное! Я почему-то всегда уверена, что справлюсь лучше. Да и потом, я обожаю все, что связано с модой, красотой и дизайном. Кстати, ровно по этой причине я обожаю красить своих подружек, так что если нужен визажист, обращайтесь». Блейк, обязательно!

Эрика Баду

Признается, что просто не видит в стилисте никакой необходимости: «А в чем смысл? Хотите верьте, хотите нет, но мой стиль не меняется десятилетиями. Так что я сама прекрасно знаю, что мне идет».

Актриса, оказывается, просто ненавидит, когда ей указывают, что делать. «Почему я должна кого-то слушать? Меня откровенно раздражает, когда мне навязывают свою позицию», — признается Джонс.

Королева бурлеска признается, что единственная знаменитость, которой она восхищается, — Диана Крюгер . А все потому, что она не использует стилиста. Как и сама Дита!

Диана Крюгер

«Я по-прежнему сама себе стилист, — говорит актриса. — Пока как-то справляюсь! Ну а на красные ковровые дорожки просто одалживаю у какого-нибудь бренда платье. И снова бинго — даже идти в магазин не нужно!»