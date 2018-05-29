Ещё
Возраст не к лицу: топ-модели 90-х, которые потеряли свой шарм и красоту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Возраст не к лицу: топ-модели 90-х, которые потеряли свой шарм и красоту 

Grazia 9 часов назад
Фото: Grazia
Одни в погоне за молодостью переборщили с пластикой, другим аукнулся нездоровый образ жизни, третьи — просто перестали за собой следить. Результат везде печален — от былой красоты не осталось и следа.
Линда Евангелиста
Линда Евангелиста — топ-модель, которая не похожа на других. Ее внешностью восхищались миллионы, а именитые дизайнеры бились за то, чтобы именно Линда представляла их новые коллекции. Куда же все делось? Где этот надменный взгляд? А что стало с фигурой? Несколько лет назад Линда сильно набрала вес и теперь не может вернуться в форму. С лицом топ-модели тоже что-то неладно… Неудачная пластика? Или перебор с инъекциями?
Кейт Мосс
Когда на подиум вышла Кейт Мосс, главным звездам 90-х Клаудии, Синди и Наоми пришлось подвинуться. Совершенно непохожая на остальных, хрупкая и немного невнятная… Но именно за эти качества Кейт Мосс мгновенно стала любимицей модных дизайнеров. Но постареть красиво девушке не удалось — «шальная» молодость отразилась на лице модели не лучшим образом.
Дженис Дикинсон
Карьера Дженис Дикинсон началась еще в 80-х, она была топ-моделью №1 и не сходила с обложек модных журналов. Слава оказалась тяжелым испытанием для Дженис: топ-модель не раз говорила, что здоровому питанию и спорту она предпочитает алкоголь и наркотики. С возрастом все эти «шалости» отразились на лице модели, и в погоне за молодостью она подсела на пластику и инъекции. Но даже это не спасло — сегодня «ведьма» Дженис выглядит гораздо хуже коллег по цеху.
Карла Бруни
Стареть красиво и естественно или потерять лицо и измениться до неузнаваемости? Мы бы определенно выбрали первый вариант. Но у Карлы Бруни слово «старость» вызывало ужасный страх, поэтому одна из самых красивых моделей 90-х зачастила к пластическим хирургам и косметологам. Случилось то, что случилось, — от былой красоты не осталось и следа.
Тайра Бэнкс
До последнего времени Тайра Бэнкс выглядела очень даже хорошо. Но пару лет назад после неудачной попытки создать семью Тара сильно сдала и, кажется, совсем перестала следить за собой. На снимках папарацци топ-модель выглядеть неухоженной, а на светских мероприятиях появляется в странных нарядах и с нелепым макияжем. А ведь еще совсем недавно Тара вела шоу «Топ-модель по-американски» и учила девушек тому, как всегда выглядеть на миллион…
Фото: Getty images Russia, Rex features/Fotodom
Grazia: последние новости
Как носить комбинезоны и брючные костюмы - учимся на примере звезд Дженнифер Коннелли, Эмма Стоун и другие гости круизного показа Louis Vuitton Уму непостижимо: Леди Гага вышла в свет в консервативном сером костюме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде31
Тест: насколько вы провинциальны1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова10
Нюша «выдавила» грудь платьем1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение