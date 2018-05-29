Возраст не к лицу: топ-модели 90-х, которые потеряли свой шарм и красоту

Одни в погоне за молодостью переборщили с пластикой, другим аукнулся нездоровый образ жизни, третьи — просто перестали за собой следить. Результат везде печален — от былой красоты не осталось и следа.

Линда Евангелиста — топ-модель, которая не похожа на других. Ее внешностью восхищались миллионы, а именитые дизайнеры бились за то, чтобы именно Линда представляла их новые коллекции. Куда же все делось? Где этот надменный взгляд? А что стало с фигурой? Несколько лет назад Линда сильно набрала вес и теперь не может вернуться в форму. С лицом топ-модели тоже что-то неладно… Неудачная пластика? Или перебор с инъекциями?

Когда на подиум вышла Кейт Мосс, главным звездам 90-х Клаудии, Синди и Наоми пришлось подвинуться. Совершенно непохожая на остальных, хрупкая и немного невнятная… Но именно за эти качества Кейт Мосс мгновенно стала любимицей модных дизайнеров. Но постареть красиво девушке не удалось — «шальная» молодость отразилась на лице модели не лучшим образом.

Карьера Дженис Дикинсон началась еще в 80-х, она была топ-моделью №1 и не сходила с обложек модных журналов. Слава оказалась тяжелым испытанием для Дженис: топ-модель не раз говорила, что здоровому питанию и спорту она предпочитает алкоголь и наркотики. С возрастом все эти «шалости» отразились на лице модели, и в погоне за молодостью она подсела на пластику и инъекции. Но даже это не спасло — сегодня «ведьма» Дженис выглядит гораздо хуже коллег по цеху.

Карла Бруни

Стареть красиво и естественно или потерять лицо и измениться до неузнаваемости? Мы бы определенно выбрали первый вариант. Но у Карлы Бруни слово «старость» вызывало ужасный страх, поэтому одна из самых красивых моделей 90-х зачастила к пластическим хирургам и косметологам. Случилось то, что случилось, — от былой красоты не осталось и следа.

Тайра Бэнкс

До последнего времени Тайра Бэнкс выглядела очень даже хорошо. Но пару лет назад после неудачной попытки создать семью Тара сильно сдала и, кажется, совсем перестала следить за собой. На снимках папарацци топ-модель выглядеть неухоженной, а на светских мероприятиях появляется в странных нарядах и с нелепым макияжем. А ведь еще совсем недавно Тара вела шоу «Топ-модель по-американски» и учила девушек тому, как всегда выглядеть на миллион…

Фото: Getty images Russia, Rex features/Fotodom