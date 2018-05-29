В своей шкуре: как носить латекс и резину

Помните старый фильм «Мистер и миссис Смит», где героиня Анджелины Джоли приходит к мужчине под видом строгой госпожи в черном обтягивающем платье с плеткой в руках? Уделим чуть больше внимания этому мужчине. Почему ему захотелось, чтобы она оделась именно так? Ответ прост: его возбуждают женщины в латексе. Поговорим на эту тему.

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Кто такие «рабберисты»?

Блестящий, обтягивающий материал, сидящий как вторая кожа, — это то, от чего «тащатся» рабберисты, люди с фетишем на латекс и резину. Причем так называются как те, которым нравится надевать латекс, так и те, кому нравится, чтобы его носил их партнер.

Рабберистам нравится то, как блестит латекс на коже, нравятся его жесткая текстура, звук и даже запах, который издает резина или латекс. Еще одна причина, почему латекс и резина стали предметами фетиша, — это так называемый эффект второй кожи. Иногда со стороны те, кто носят латекс, могут показаться обнаженными, покрытыми слоем цветной краски, но на деле все прикрыто.

Тем, кто носит латекс, нравится ощущение стянутости, которое дарит этот материал. Нетрудно догадаться, что фетиш на латекс идет рука об руку с БДСМ-практиками.

Что надеть?

платья,

перчатки,

штаны,

белье,

костюмы,

маски,

плащи. Если ты решила поиграть в Анджелину Джоли, вот тебе несколько советов, как ты можешь одеться в этом агрессивном стиле. Сейчас на рынке есть огромное множество одежды и аксессуаров из латекса. Вот лишь небольшой список:

Модели платьев варьируются от обтягивающих мини до платьев с юбкой-солнцем и платьев в пол с разрезами. Латексное платье можно дополнить корсетом или плащом. Самые популярные цвета для «латексных прикидов» — черный и красный, но при желании можно найти любые оттенки, в том числе розовый.

На ноги лучше всего надеть стрипы, они укрепят образ роковой доминатрикс. Если ты рисковая особа, можешь также надеть латексную маску или игривый головной убор (например, ушки из ремней).

Латексные секреты

Но если тебе кажется, что латекс — это легко, то ты ошибаешься. Чего стоит хотя бы надеть полную латексную амуницию! Латекс — очень плотный и тесный материал, и натянуть его на себя может быть весьма непросто.

Итак, как же надеть латексное обмундирование? Существует два способа.

Первый способ — воспользоваться тальком или детской присыпкой. Сильная сторона этого способа заключается в том, что тальк впитывает влагу, а потеть в латексе ты будешь обильно, он ведь не пропускает воздух. Кроме того, его легко достать в любой аптеке. Из минусов — тальк будет повсюду, он сыпучий, его «сложно контролировать».

Второй способ — силиконовый лубрикант. Его можно приобрести в любом секс-шопе. Покрываешь костюм изнутри лубрикантом — и скользит, как по маслу. Минусы — когда он высыхает, начинает липнуть.

В общем, если решите попробовать что-нибудь новенькое, наша инструкция вам в помощь.