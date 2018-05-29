Валерия показала, как уместно носить вязаный кардиган летом

@valeriyaВалерия показала, как уместно носить вязаный кардиган летом1 Монохромная база Если ты предпочитаешь кардиган яркого цвета, помни, что весь остальной образ должен быть выдержан в спокойных тонах. Певица остановила свой выбор на классической белой рубашке и светлых кюлотах с завышенной талией. Сочетание кипенно-белого и сочного голубого цветов создают контрастный, но удивительно гармоничный образ.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 29 Май 2018 в 8:48 PDT 2 Правильная обувь Чтобы сделать образ с кардиганом более элегантным, в качестве обуви выбери классические лодочки нюдовых оттенков — это добавит наряду женственности и отлично подойдет для романтического свидания. В случае, если на вечер у тебя запланирована продолжительная прогулка с друзьями, останови свой выбор на паре любимых белых кед. Так ты сумеешь совместить изящность и удобство.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 29 Апр 2018 в 6:59 PDT 3 Яркие акценты Кажется, что образу не хватает выразительных деталей? Дополни наряд яркой сумкой небольшого размера или клатчем. Не забудь убедиться, что цвет аксессуара сочетается с цветом кардигана. Для этого можешь воспользоваться цветовым кругом или вдохновиться образом Валерии. Вопрос стилисту: как носить шлепки с мехом?