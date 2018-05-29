Кендалл Дженнер в белье рассекает на мотоцикле в компании горячего красавца на страницах турецкого Vogue

Кендалл Дженнер стала главной героиней юбилейного 100-го выпуска турецкого Vogue.

Кендалл Дженнер украсила обложку турецкого Vogue вместе с фотографом и моделью Мертом Аласом. Для юбилейного 100-го выпуска издания модели позировали на мотоцикле на фоне пустыни. Из одежды на Кендалл лишь бюстгальтер и короткие шорты с завышенной талией. Дженнер в своем Instagram поделилась не только обложкой журнала, но и показала еще один черно-белый горячий снимок.

Напомним, для 22-летней самой высокооплачиваемой модели мира это уже далеко не первая обложка Vogue. Как тебе такая съемка? Хочешь посмотреть еще другие фотографии со съемки?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram