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Кендалл Дженнер в белье рассекает на мотоцикле в компании горячего красавца на страницах турецкого Vogue
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Кендалл Дженнер в белье рассекает на мотоцикле в компании горячего красавца на страницах турецкого Vogue 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Кендалл Дженнер стала главной героиней юбилейного 100-го выпуска турецкого Vogue.
Кендалл Дженнер украсила обложку турецкого Vogue вместе с фотографом и моделью Мертом Аласом. Для юбилейного 100-го выпуска издания модели позировали на мотоцикле на фоне пустыни. Из одежды на Кендалл лишь бюстгальтер и короткие шорты с завышенной талией. Дженнер в своем Instagram поделилась не только обложкой журнала, но и показала еще один черно-белый горячий снимок.
Напомним, для 22-летней самой высокооплачиваемой модели мира это уже далеко не первая обложка Vogue. Как тебе такая съемка? Хочешь посмотреть еще другие фотографии со съемки?
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Фото:Instagram
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