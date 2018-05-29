Как носить комбинезоны и брючные костюмы — учимся на примере звезд

Брючный костюм с абстрактным принтом плюс золотистые босоножки

Алиса: «Актрисе однозначно идет костюм с таким ярким принтом. А вот серьги, на мой взгляд, лишние — теряются на фоне наряда».

Даниил: «Образ неплохой, но при столь высоком воротнике-стойке длинные серьги неуместны. Закрытые босоножки с двумя открытыми пальцами — в принципе странная обувь, которая редко смотрится удачно, чаще нелепо».

Мария: «Костюм — один из моих любимых предметов гардероба. Здесь мне импонируют цвета и орнамент, а вот к брюкам есть вопросы — люблю, когда они сидят идеально. И баска ни к чему».

Белый комбинезон плюс босоножки

Алиса: «Мне нравится белоснежный комбинезон. Но брюки смотрятся странно на контрасте с „верхом“ — не очень элегантно».

Даниил: «Комбинезон с завышенной талией в большинстве случаев визуально укорачивает рост. И довольно тяжелые аксессуары для данного легкого образа».

Мария: «Мне интересно наблюдать за этой историей и с моноцветом, и с комбинезонами, но сама я крайне аккуратно отношусь к выбору модели, потому что обычно комбинезоны плохо сидят в области „низа“. И здесь именно тот случай».

Атласный комбинезон плюс черные босоножки

Алиса: «Замечательное сочетание цвета волос и комбинезона. А вот тональность помады никуда не годится. И все же я бы не стала надевать туфли на такой платформе и утяжелять „низ“.

Даниил: „Певица, как всегда, выглядит чудесно, и наряд прекрасный, но громоздкий металлический клатч-убийца и „растишки“ на платформах с открытыми пальцами, наверное, в России никогда не выйдут из моды. Сюда бы идеально подошли босоножки с тонкими перепонками“.

Мария: „С осторожностью отношусь к блестящим тканям, поскольку при вспышках они бликуют и добавляют объема. Альбине, как обладательнице рыжих волос, зеленый оттенок очень к лицу“.

Сиреневый брючный костюм плюс белые туфли

Алиса: „Легкий и естественный образ. И шикарный набор аксессуаров!“

Даниил: „Здесь все идеально, не надуманно. Единственное, я бы расстегнул одну-две верхние пуговицы, это добавило бы непринужденности“.

Мария: „Отличный вариант на каждый день! Изумительный светло-лавандовый цвет, со вкусом подобранные детали — ультрамодные белые туфли и такие же очки. Мой любимый выход!“.

Черно-белый комбинезон плюс черные туфли

Алиса: „Восхищаюсь Шэрон! Одета элегантно и соответственно событию. Браво!“

Даниил: „Для своих лет актриса выглядит просто прекрасно, все неплохо, но вот брошка смотрится неуместно“.

Мария: „Наряд на Стоун сидит идеально, красиво обнажено плечо, однако хочется добавить аксессуар, например сумочку“.

Фото: Rex features/Fotodom