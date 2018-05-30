«Такая дива, не узнать»: Леди Гага изумила элегантным нарядом светской львицы

Американскую певицу Леди Гагу все знают как артистку, обладающую особым, причудливым вкусом. Какими только нарядами звезда не эпатировала публику за время своей карьеры. А сейчас знаменитость напомнила своим почитателям, что образ красивой, утонченной женщины ей также не чужд.

Талантливая и невероятно эпатажная американская певица Леди Гага по праву носит звание одной из самых оригинальных звезд мирового шоу-бизнеса. Казалось, чем еще может удивить всех артистка, которая за время своей карьеры сумела продемонстрировать всевозможные чудные наряды, сумасшедшие фасоны и немыслимые цвета? Однако ей это удалось.

Леди Гага появилась на мероприятии в Нью-Йорке в совершенно нетипичном для себя туалете — перед взорами изумленной публики певица предстала в утонченном и элегантном образе, напомнив обывателям, что под всем привычными несуразными нарядами скрывается роскошная женщина. Черно-белое платье с принтом «гусиная лапка» продемонстрировало стройную фигуру дивы, классические стрелки акцентировали внимание на глазах, а изящная укладка, босоножки на высоком каблуке и классическая сумочка дополнили образ роскошной светской львицы.

Очарованная публика в один голос признала, что этим женственным ликом можно любоваться вечность, и всячески расхвалила знаменитость, отдавая должное такому утонченному выходу в свет. «Ну в последнее время прям Леди-Леди!» «Она сменила имидж? Я ее не узнаю! Настоящая икона стиля» «Вау, такая дива, просто не узнать»

«Я влюблена в это платье. Невероятный наряд» «Кто еще удивлен, что Гага — красивая женщина?» «Даже не знаю, в ее чудачных нарядах была некая изюминка. Хотя, конечно, тут она — само совершенство»