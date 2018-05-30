Ярко-желтые, с Микки Маусом и не только: 15 самых модных чемоданов для отпуска на любой вкус и кошелек

Чемоданы давно уже стали не просто сумками на колесах, которые вмещают все наши вещи, обдуманно или не очень собранные с собой в отпуск или командировку. Теперь чемодан — это и стильно, и модно. WMJ.ru выбрал 15 самых классных моделей на любой вкус и кошелек.

Яркие цвета

В первую очередь мы советуем тебе присмотреться к суперъярким расцветкам чемоданов. Этим летом в тренде желтый! Почему бы не отправиться в солнечную страну с солнечным (или лимонным) чемоданом? Такой багаж поднимет настроение не только тебе, но и всем вокруг. А теперь представь, как круто он будет смотреться на фото в Instagram!

Кстати, если ты принципиально не носишь желтые вещи, если они не подходят тебе по цветотипу или цвету кожи, желтый чемодан — отличный выход, чтобы попасть в тенденции.

Еще один популярный оттенок, что неудивительно, фиолетовый. Чемоданы в этом цвете выглядят спокойнее, почти классически, но при этом остаются модными.

Рисунки

А если ты не хочешь ограничивать себя в выборе одного цвета, добро пожаловать в мир рисунков и принтов. Цветочные узоры, забавные наклейки, постеры популярных туристических мест и, конечно, мультгерои и киносимволика — твой выбор! Не бойся показаться смешной, отравляясь в аэропорт с чемоданом с Микки Маусом. Вот увидишь, к тебе будут прикованы десятки завистливых взглядов. А еще такой чемодан ты легко узнаешь на багажной ленте.

Кстати, рисунок на чемодане можно сделать и самой. Считаешь, что у тебя недостаточно скилов и креатива? Купи переводные тату и отпечатай их на пластиковом корпусе, а на мягкие чемоданы можно приутюжить специальные клейкие рисуночки или сделать нашивки.

Блеск

Хочешь поистине блистать даже по дороге из такси к стойке регистрации? Тогда обрати внимание на сатиновые чемоданы мягкой формы или на блестящий пластик. Нет-нет, глянцевая поверхность — это еще даже не полдела. Этим летом модницы выбирают «драгоценные» металлы. Чемоданы цвета розового золота, бронзы или серебряные — хит всех курортов мира. Не отставай!

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK