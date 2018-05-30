Базовый гардероб: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины

Всем знакома ситуация, когда вы открываете дверцы шкафа, видите, что он переполнен вещами, но понимаете, что надеть вам все равно нечего. Чтобы таких проблем не возникало, нужно усвоить самые простые правила базового гардероба и обзавестись вещами, которые будут идеальны в любой ситуации. Базовый гардероб: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщиныОдно из важнейших для модного мира изобретений Коко Шанель

маленькое черное платье — основа основ базового женского гардероба. Идеально

подобранный к особенностям вашей фигуры, этот наряд имеет массу применений,

если вы приложите каплю фантазии и будете сочетать его с разными аксессуарами и обувью. Куда

бы вы не собрались: в офис, на свидание, на встречу с друзьями — маленькое черное

платье удачно впишется в любую ситуацию.

Похоже, Коко Шанель принадлежит сама концепция базового женского

гардероба. Её жакет также входит список вещей, которые должны быть у каждой

девушки. Здесь стоит делать ставку на практичность и многофункциональность

жакета, ведь он в состоянии дополнить и разнообразить любой образ, от вечернего

до повседневного.

Классическая куртка косуха уже давно перестала ассоциироваться

с байкерами и представителями остальных неформальных субкультур, прочно

вписавшись в наши гардеробы на правах незаменимой вещи. Покупая такую куртку,

можете быть уверены, что она прослужит вам всю жизнь.

Важность классического бежевого тренча трудно переоценить.

Это давно утвердившейся символ утонченного вкуса, который подойдет и любительницам классических образов, и модным бунтаркам. Джинсы самая очевидная часть базового гардероба. Признайтесь

честно, у кого из вас нет в шкафу нескольких пар классических голубых джинсов? Думаем,

что таких индивидуумов крайне мало, ведь за свою долгую историю джинсы успели

полюбиться всем. Покупая джинсы, всегда отталкивайтесь от особенностей вашей

фигуры, не оглядываясь на последние модные тренды. Белая рубашка мужского кроя должна также присутствовать в вашем гардеробе по той простой причине, что количество способов создать с ней модный образ приравнивается к бесконечности. Какая обувь визуально удлинит ваши ноги и будет идеально

сочетаться с остальными обитателями гардероба? Правильный ответ — бежевые лодочки. Естественно, ходить на каблуках изо дня в день крайне

сложно, поэтому на случай, когда хочется отдохнуть от шпилек нужно иметь в гардеробе белые кроссовки или кеды. Классические модели спортивной обуви,

лишенные опознавательных знаков и ярких логотипов, давно покинули пределы спортзалов

и отлично смотрятся с юбками, платьями и брюками. Читайте также: Джинсовый total look: как правильно носить деним Модные тренды: 25 слитных купальников, в которых вы будете неотразимы на пляже