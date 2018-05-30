Елена Летучая озадачила поклонников обувью разного цвета

Телеведущая Елена Летучая опубликовала жизнерадостный снимок, на котором она позирует в обуви разного цвета. Знаменитость попросила поклонников угадать, как такое могло с ней произойти. Поклонники удивились такому озорству Елены, хотя образ в целом им понравился.

Известная по программе «Ревизорро» телеведущая Елена Летучая всегда радовала поклонников идеальными образами в эфире передачи. Однако после того, как женщина перестала трудиться в этом проекте, она стала допускать модные промахи и подвергаться критике. Так, Летучую недавно попросили больше не открывать колени, которые выглядят не лучшим образом. На днях Елена поделилась живописным фото на фоне озера. Летучая позирует, сидя на мосту, в белом наряде с синими и красными полосками. При этом на ногах у нее балетки разного оттенка коричневого. Телезвезда попросила поклонников угадать, почему выбор обуви оказался столь экстравагантен, и ответившему правильно пообещала поставить в качестве награды лайк.

Подписчики Летучей с радостью принялись писать свои варианты, а большинство из них решило, что это просто модное решение. Им очень понравился образ Елены в целом. При этом некоторые все же не смогли удержаться от критики, заметив на ногах телеведущей сильно выступающие вены. «Потому что сейчас так модно» «Ах, какая озорница!» «Провалились в воду»